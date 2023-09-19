Израильский премьер едва не встретил Зеленского с картой СССР без «независимой» Украины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 19 сентября, в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в специальном помещении для встреч с лидерами государств хотел приветствовать главу киевского режима Владимира Зеленского картой мира 60-х годов с СССР, но без «независимой» Украины, – сообщает корреспондент израильского издания «Исраэль а-Йом».

Как сообщает корреспондент газеты Ариэль Кахана, глава израильского правительства Нетаньяху попросил организовать в помещении для встречи карту мира. Крупная подвижная карта мира была доставлена из консульства Израиля в Нью-Йорке. Однако, в последний момент перед приходом Владимира Зеленского обнаружилось, что из консульства привезли карту 1960-х годов, на которой присутствует СССР, но нет отдельно – Украины. В итоге карту едва успели вынести из комнаты до того, как туда зашел Зеленский.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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