В Израиле женщинам разрешили поступать на службу в спецназ ЦАХАЛа

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)во вторник, 19 сентября, заявило, что со следующего 2024 года девушки призывного возраста получат право попытаться пройти отбор в спецназ генерального штаба «Сайерет МАТКАЛ» – самое элитное подразделение израильской армии, – сообщают израильское агентство Newsru.co.il.

Агентство со ссылкой на официальное сообщение ЦАХАЛа пишет, что «кроме спецназа генерального штаба Армии обороны Израиля для девушек будет открыта возможность поступить на службу в некоторые другие подразделения специального назначения и в маневренные подразделения танковых войск – на данный момент женские танковые экипажи служат только в пограничных подразделениях. Отбор в спецподразделения будет проходить на общих основаниях с призывниками мужского пола».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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