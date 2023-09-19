Анджей Дуда назвал Украину утопленником

Президент Польши Анджей Дуда в ходе брифинга на полях Генеральной ассамблеи ООН во вторник, 19 сентября, сравнил Украину с утопленником, «способным затянуть в глубину». Также, польский лидер сообщил об отмене встречи с Зеленским «по орг.причинам», – сообщает польское агентство PAP.

Комментируя украинский иск, поданный в ВТО против решения Варшавы ввести эмбарго на импорт украинской сельскохозпродукции, польский лидер сказал: «Каждый, кто когда-либо участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, – он может затянуть себя в глубину. Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопленника? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопленник не причинил нам вреда, потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно».

Следует отметить, что Анджей Дуда также сообщил журналистам, что, «несмотря на планы, встретиться с президентом Зеленским по организационным причинам не получилось. Но, возможно, встреча состоится позже».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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