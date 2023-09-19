Президент Казахстана призвал расширить состав Совбеза ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, 19 сентября, призвал к расширению Совета Безопасности Организации за счет «средних» стран, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из зала заседании Генассамблеи.

В ходе своего выступления Токаев сказал: «В разрешении международных споров всегда должны преобладать дипломатия и диалог. Поэтому мы должны сообща приложить максимум усилий для стабилизации единственной существующей системы глобальных институтов. Нам не добиться успеха без всеобъемлющей реформы Совета безопасности ООН. Это насущная, срочная потребность современности, которая отвечает интересам подавляющего большинства человечества. Я твердо убежден в том, что голоса средних держав и всех развивающихся стран в Совете должны звучать громче и должны быть услышаны».

«Поскольку Совет Безопасности, по-видимому, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности», – подчеркнул президент Казахстана.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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