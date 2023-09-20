Япония выступает за расширение числа постоянных и непостоянных членов СБ ООН

Токио выступает за расширение числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на высокой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мир меняется существенным образом. Нам необходим Совет Безопасности, который бы отражал мир сегодняшнего дня. Япония поддерживает усиление присутствия Африки, а также необходимость расширить число как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. Сейчас, когда в следующем году будет отмечаться 80-летие ООН, настало время для конкретных действий», – цитирует главу японского правительства РИА «Новости».

По словам Кисиды, право вето обостряет разделение и противостояние в ООН, а потому инициативы по его ограничению помогут восстановить и укрепить уверенность в Совете Безопасности.

«Япония также продолжит прилагать усилия для повышения транспарентности обсуждений в Совете Безопасности, в том числе за счет повышения доступа к обсуждениям в Совбезе для стран-членов помимо постоянных», – добавил премьер Японии.

Токио, Зоя Осколкова

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