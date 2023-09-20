Венгерские фермеры пригрозили фон дер Ляйен заблокировать поставки украинской сельхозпродукции

Председатель сельскохозяйственной палаты Венгрии Балаж Дьёрфи заявил о готовности фермеров страны вопреки решению Евркомиссии (ЕК) блокировать транзит украинских сельхозпродуктов в пограничные страны, если Комиссия не вернет запрет на импорт товаров с Украины, о чем они уведомили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, – сообщает в среду, 20 сентября, венгерское издание Világgazdaság.

В интервью газете Дьёрфи сказал: «Фермеры очень растеряны, но в то же время полны решимости, поскольку речь идет об их жизнях и будущем. Им грозит девальвация их прошлой производительности. Я мог бы сказать и так: в случае неблагоприятной реакции Еврокомиссии они готовы прибегнуть к решениям, которые не обязательно совместимы с европейским законодательством. Мы видели это в нескольких вариантах в Западной Европе, например, когда французские фермеры препятствовали импорту испанских овощей и фруктов. … После акции протеста в воскресенье на границе с Украиной венгерские фермеры в качестве первого шага написали открытое письмо главе Еврокомиссии с призывом вернуть запрет на импорт украинских товаров».

«Мы можем только одобрить решение правительства Венгрии, а вот решение Брюсселя возмутительно. Аргументация Комиссии непонятна. Они говорят, что раз турбулентность на рынке закончилась, необходимости сохранять запрет больше нет. Я не знаю, какой рынок изучала комиссия, но здесь никакая турбулентность не закончилась, это уж точно», – подчеркнул председатель сельскохозяйственной палаты Венгрии.

Будапешт, Иван Бабурин

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