Генсек ООН призвал возобновить «зерновую сделку»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности в среду, 20 сентября, попросил все страны помочь возобновить действие «черноморской инициативы», – сообщают СМИ

В ходе своего выступления генсек ООН сказал: «Стремясь обеспечить безопасный и надежный экспорт зерна и удобрений из России и с Украины мы продолжаем сотрудничать со всеми сторонами. Этот экспорт должен быть поставлен на устойчивую основу, не должно быть очередной угрозы его прерывания. …Я благодарен правительству Турции за его вклад и призываю все государства-члены поддержать наши усилия».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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