Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности с участием президента Украины Владимира Зеленского в среду, 20 сентября, заявил, что сегодняшнее мероприятие является не более чем спектакль, – сообщают СМИ со ссылкой на видеотрансляцию из зала заседаний Совбеза ООН.

В ходе своего выступления на заседании Совбеза российский дипломат сказал: «Для всех очевидно, по крайней мере, для многих, что сегодняшнее заседание не более чем спектакль. Порядок работы Совета Безопасности нарушается в угоду одной делегации. Украина при поддержке западных членов ООН раз за разом демонстрирует, что ей никакой закон не писан и все дозволено».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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