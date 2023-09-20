Алиев заявил о достижении всех целей в Нагорном Карабахе «всего за один день»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации в среду, 20 сентября, заявил, что за один день операции все задачи операции в Нагорном Карабахе были решены, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Алиев сказал: «Всего за один день Азербайджан выполнил все поставленные в рамках локальных антитеррористических мер задачи. Террористы были ликвидированы, и армянская сторона в очередной раз поняла, что на ее провокации будет дан достойный ответ».

«Перед началом операции я еще раз дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, чтобы армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не попало под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должно быть защищено. …Гражданское население почувствовало себя полностью защищенным благодаря профессионализму наших Вооруженных сил. В то же время было дано указание не наносить никаких ударов по гражданской инфраструктуре, выводить из строя только военную инфраструктуру. Профессионализм и технические возможности нашей армии позволили нам с честью выполнить эту задачу. Этого удалось добиться, используя высокоточное оружие. …Руководство Армении показало политическую компетентность в ситуации по Карабаху. Баку это оценивает», – подчеркнул президент Азербайджана.

Со своей стороны уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян в соцсети Х (экс-Twitter) написал: «По состоянию на 20:00 в результате полномасштабной агрессии со стороны Азербайджана есть 25 погибших. Среди погибших двое мирных жителей. Также ранения получили 138 человек, среди которых 11 детей».

Баку, Иван Бабурин

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