Пашинян по телефону обсудил с Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе

Правительство Армении в среду, 20 сентября, сообщило, что премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы армянского правительства, говорится: «Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация, которая сложилась в Нагорном Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения – Россия».

Ереван, Иван Бабурин

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