Лавров: В планах Киева о возврате к границам 1991 года есть призывы к уничтожению населения этих территорий

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в среду, 20 сентября, заявил, что в планах Киева выйти на границы 1991 года звучат призывы к уничтожению населения этих территорий, – сообщают СМИ со ссылкой на видеотрансляцию из зала Совбеза ООН.

Комментируя «мирный план», озвученный главой киевского режима Зеленским, глава российского внешнеполитического ведомства России сказал: «Когда мы слышим призывы вернуть Украину в границы1991 года, возникает вопрос, знакомы ли эти люди с планами Киева по отношению к населению указанных территорий? Звучат призывы к физическому уничтожению этих людей. Задаю вопрос тем, кто делит мир на «демократии» и «автократии». А к какой категории вы отнесете Украину, которая начала войну против огромной части своего населения? Киевский режим не скрывает свою позицию по истреблению русских, а западные страны поддерживают это».

«Сегодня создается впечатление, что западные представители боятся профессиональных дискуссий, разоблачающих их демагогию, и, говоря о территориальной целостности Украины, забывают о решениях ООН о необходимости для Парижа вернуть «французскую» Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона – уйти с архипелага Чагос и начать переговоры с Буэнос-Айресом по Мальвинским островам. Эти поборники территориальной целостности Украины теперь делают вид, что не помнят смысл «минских соглашений», заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека. Сорвавший их выполнение Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны», – подчеркнул Сергей Лавров.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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