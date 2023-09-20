СМИ: Разведка США заявила, что КНДР передает России снаряды от «Катюши»

Разведка США сообщает, что КНДР продает России 152-мм снаряды и ракеты типа «Катюша», поскольку не воюет с 1953 года и с тех пор на складах скопилось большое количество боеприпасов, – передает в среду, 20 сентября, издание The Economist.

В статье «Познакомьтесь с новыми мировыми торговцами оружием», издание со ссылкой на источники в разведке США пишет: «Северная Корея может поставить России широкий список вооружений. Это могут быть дроны и ракеты KN-23 (копия российских баллистических ракет «Искандер»). Самоходные гаубицы и многопусковые ракетные системы. Большую часть текущего года Пхеньян поставлял Москве боеприпасы для ракет типа «Катюша» калибра 152 мм».

«Россия покупает оружие у Пхеньяна и Тегерана, потому что оба эти режима уже настолько сильно пострадали от международных санкций, что им нечего терять. Однако, они могут много заработать, ведя дела с правительством Путина», – делают выводы авторы публикации The Economist.

Вашингтон, Иван Бабурин

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