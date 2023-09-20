В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с Пашиняном

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре, состоявшемся в среду, 20 сентября, по инициативе Еревана, сказал армянскому премьеру Николу Пашиняну, что приветствует достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

В сообщении Кремля говорится, что в ходе телефонного разговора «обсуждалось последнее развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха. Владимир Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договорённость о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта. Эти переговоры состоятся при посредничестве руководства Российского миротворческого контингента».

«Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков. Была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации», – сообщили также в пресс-службе президента России.

Москва, Иван Бабурин

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