От Пентагона и Госдепа потребовали прояснить ситуацию с финансированием украинских неонацистов из батальона «Азов»*

Член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар запросил у министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена в срок до 20 октября предоставить информацию о финансировании украинского неонацистского батальона «Азов»*, осуществляемом в нарушение американского законодательства, – сообщает в среду, 20 сентября, РИА Новости.

Агентство со ссылкой на документ, имеющийся в редакции, пишет, что конгрессмен Пол Госар, обращаясь в Бликену и Остину, говорит: «Батальоны и военизированные формирования «Азова»* все еще существуют и были включены в состав вооруженных сил и национальной гвардии Украины. Таким образом, американская помощь любых видов, направляемая на Украину, в нарушение закона поступает в этот нацистский батальон. Для США аморально и противозаконно посылать деньги нацистскому режиму».

«Прошу разъяснить, сколько средств из американской помощи получил этот нацбатальон, передавали ли ее украинские власти, существуют ли механизмы, обеспечивающие соблюдение запрета на содействие «Азову»* и аффилированным с ним структурам», – говорит конгрессмен в письме на имя глав Госдепа и Пентагона, а также подчеркивает: «Достаточно плохо уже то, что федеральное правительство осознанно отдает миллиарды долларов авторитарному и коррумпированному режиму в Киеве. Что гораздо хуже, так это то, что Украина, возможно, дурит американский народ, злоупотребляя техническими деталями федерального законодательства, чтобы обеспечить оборонное содействие США неонацистам».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

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