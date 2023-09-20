Моравецкий объявил о прекращении поставок вооружений Киеву

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду, 20 сентября, заявил, что поскольку Варшава активно вооружается, поставки вооружения Украине решено прекратить, – сообщает польский телеканал Polsat.

Отвечая на вопрос о том, продолжится ли военная поддержка Киева, Моравецкий в эфире телеканала сказал: «В связи с тем, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием, никакого вооружения на Украину мы уже не передаем. Если не хочешь защищаться, то у тебя должно быть чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы».

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»