В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 20 сентября, заявил, что для возобновления переговоров с Украиной предпосылок нет, – сообщает Первый канал.

В эфире телеканала представитель Кремля сказал: «Слово «переговоры» стало звучать все чаще в ответ на все чаще звучащие вопросы на этот счет. И президент последовательно отвечает, разъясняет позицию российской стороны, которая никогда не отказывалась от идеи таких переговоров, но которая констатирует, что в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет. Поэтому Россия продолжает добиваться поставленных целей, проводя спецоперацию».

Москва, Иван Бабурин

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