СМИ: Шольц с обращением ко всему миру выступил перед пустым залом Генассамблеи ООН

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на 78-й сессии высокого уровня Генассамблеи ООН в среду, 20 сентября, выступил перед практически пустым залом заседаний, – сообщает немецкое издание Bild, сопроводив свою заметку фотографией с канцлером Шольцем на трибуне ООН.

В публикации издания говорится, что «канцлер ФРГ, несмотря на практически пустой зал, выступил с обращением, адресованным всему миру, в котором призвал к фундаментальной реформе самого важного органа ООН – Совета Безопасности. Герр Шольц раскритиковал тот факт, что Совет Безопасности с его постоянными членами США, Россией, Китаем, Францией и Великобританией не отражает интересы мирового сообщества».

«Малое количество слушателей объясняется большим количеством выступающих и, в частности тем, что очередь до представителя Германии дошла только к девяти вечера по местному времени, а слушания начались с девяти утра. Олаф Шольц после своего выступления покинул зал, так что следующий в очереди премьер Японии Кисида выступал перед еще меньшим количеством участников Генассамблеи ООН».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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