Белом доме сообщили, что Байден хочет услышать от Зеленского во время встречи

Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 20 сентября, заявил, что во время встречи в Овальном кабинете Джо Байден хочет услышать от украинского коллеги Владимира Зеленского его оценку о ситуации на поле боя, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Зеленский проведет двусторонние переговоры с президентом Байденом в Овальном кабинете во второй половине дня, в районе 15.00 (22.00 мск). Затем пройдет двусторонняя встреча в расширенном формате. Президент Байден на этой встрече хочет получить оценку ситуации на поле боя непосредственно от главнокомандующего Украины. Он также даст понять, что мы будем с ними столько, сколько потребуется, и продолжим делать все возможное, чтобы помочь им добиться успеха в ходе контрнаступления и после него. Сейчас Украина продолжает продвигаться в рамках контрнаступления и сосредоточивает основные ресурсы на юге».

«Утром в четверг Зеленский также проведет несколько встреч в Конгрессе США с представителями Демократической и Республиканской партий. Мы считаем, что членам Конгресса важно услышать непосредственно от президента Зеленского, с чем он сталкивается в ходе контрнаступления, как он достигает своих целей и что ему нужно, чтобы и дальше достигать своих целей. Зеленский также встретится с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли»., – добавил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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