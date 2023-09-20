российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 сентября 2023, 01:12 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Белом доме сообщили, что Байден хочет услышать от Зеленского во время встречи

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 20 сентября, заявил, что во время встречи в Овальном кабинете Джо Байден хочет услышать от украинского коллеги Владимира Зеленского его оценку о ситуации на поле боя, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Зеленский проведет двусторонние переговоры с президентом Байденом в Овальном кабинете во второй половине дня, в районе 15.00 (22.00 мск). Затем пройдет двусторонняя встреча в расширенном формате. Президент Байден на этой встрече хочет получить оценку ситуации на поле боя непосредственно от главнокомандующего Украины. Он также даст понять, что мы будем с ними столько, сколько потребуется, и продолжим делать все возможное, чтобы помочь им добиться успеха в ходе контрнаступления и после него. Сейчас Украина продолжает продвигаться в рамках контрнаступления и сосредоточивает основные ресурсы на юге».

«Утром в четверг Зеленский также проведет несколько встреч в Конгрессе США с представителями Демократической и Республиканской партий. Мы считаем, что членам Конгресса важно услышать непосредственно от президента Зеленского, с чем он сталкивается в ходе контрнаступления, как он достигает своих целей и что ему нужно, чтобы и дальше достигать своих целей. Зеленский также встретится с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли»., – добавил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика,