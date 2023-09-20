Страны БРИКС поддержали реформу ООН и Совета Безопасности

Главы МИД стран БРИКС в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в среду, 20 сентября, поддержали реформу Всемирной организации и ее Совета Безопасности, а также выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году и обозначили позиции стран по конфликту на Украине, – сообщили в российском МИДе.

В заявлении министров иностранных дел БРИКС, опубликованном на сайте МИД России, в частности, говорится: «Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет Безопасности, с целью повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также увеличения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в совете, с тем, чтобы он мог надлежащим образом реагировать на текущие глобальные вызовы, и поддержали законные стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в международных делах, в частности в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности».

«Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, Россия. …Кроме того, министры вновь обозначили свои национальные позиции в отношении конфликта на Украине и вокруг нее, озвученные на соответствующих форумах, включая Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН, и отметили c признательностью соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах в интересах мирного урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии», – говорится также в заявлении глав МИД БРИКС, принятом на неделе высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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