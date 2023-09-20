Генсека ООН официально пригласили посетить Минск

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в среду, 20 сентября, заявил, что генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш официально приглашен лично посетить Минск для изучения ситуации с украинскими беженцами, которые прибыли в Белоруссию, в том числе с детьми, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Алейник сказал: «С конца февраля 2022 года в Беларусь прибыло порядка 120 тысяч украинских беженцев. Это почти полтора процента населения нашей страны. Напомню, что наша страна несет эту нагрузку самостоятельно, но вместо содействия мы получаем лишь незаконные санкции с Запада. Мы официально пригласили генерального секретаря ООН посетить Беларусь с визитом лично либо направить своих представителей для изучения ситуации на месте. Наши границы открыты, и мы открыты к конструктивному сотрудничеству».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»