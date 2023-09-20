Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 20 сентября, заявила, что отстраненного от должности пресс-секретаря украинской армии американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло могут назначить главным акушером-гинекологом Украины.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Сержант-трансгендер Сара отстранена от должности спикера ВСУ. Кем теперь назначат, интересно? Министром дошкольного образования или главным акушером-гинекологом Украины?»

Москва, Иван Бабурин

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