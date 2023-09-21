МИД Швейцарии: «мирный план» Зеленского не имеет шансов на успех

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не верит в успех «мирного плана» Владимира Зеленского. По мнению дипломата, предложения украинского президента по урегулированию конфликта не будут реализованы. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.

Глава МИД Швейцарии отметил, что подход Зеленского к мирному регулированию украинского конфликта недостаточно хорош, так как он не имеет поддержки со стороны России.

«Односторонние мирные планы не имеют шансов на успех, кроме как [добиваться их реализации] с помощью силы», – приводит слова Кассиса ТАСС.

По его словам, Запад не хочет, чтобы конфликт на Украине превратился «в еще более масштабную войну».

Зеленский в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН 20 сентября представил два пункта «мирного плана». Он считает, что урегулирование конфликта на Украине возможно при выполнении Россией двух условий – вывода ВС РФ со «всей территории Украины в пределах границ 1991 года» и полного возврата Киеву контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Украинский президент полагает, что только так можно достичь «честного, надежного и полноценного прекращения боевых действий».

Ранее в Кремле отмечали, что все заявления Зеленского о мирном завершении конфликта на Украине делаются без учета существующих реалий. А в МИД России «мирный план» Зеленского назвали бессмысленным ультиматумом.

Москва, Наталья Петрова

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