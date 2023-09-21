Спикер Палаты представителей отказался от обязательств согласовывать 24 млрд. долларов помощи для Украины

Cпикер палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не давал главе киевского режима обязательств по запрошенным белым домом для Киева $24 млрд, – сообщает издание Punchbowl.

В ходе общения с журналистами Маккарти заявил: «Зеленский ответил на многие вопросы о конфликте, но я не дал никаких обязательств о пакете помощи в размере 24 миллиарда долларов, который запрашивает администрация».

Отметим, что сенатор Джон Феттерман, ранее пообещавший начать носить костюмы вместо шорт и худи в случае поддержки Украины конгрессом США, перед встречей с Зеленским появился здании Сената в своем обычном облачении.

Напомним, ранее Феттерман в социальной сети X написал: «Если эти придурки в палате представителей полностью поддержат Украину, то я спасу демократию – буду носить костюм в сенате на следующей неделе».

Вашингтон, Иван Бабурин

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