Пашинян возложил часть вины на российских миротворцев за эскалацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации заявил, что часть ответственности за случившееся в Нагорном Карабахе лежит на российских миротворцах, поскольку они могли пресечь военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе до начала эскалации, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию армянских новостных порталов.

В ходе своего выступления армянский премьер сказал: «Если миротворцы смогли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападение на Нагорный Карабах не состоялось? Мы несем свою долю ответственности, но, с другой стороны, я не думаю, что нам следует закрывать глаза на неудачи, которые допустили российские миротворческие войска в Нагорном Карабахе».

Ереван, Иван Бабурин

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