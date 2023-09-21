Столтенберг пообещал, что блок НАТО не станет глобальной организацией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке в четверг, 21 сентября, заявил, что Североатлантический альянс не собирается превращаться в глобальную организацию и останется региональным блоком, – передают СМИ.

Сообщается, что Столтенберг заявил следующее: «НАТО останется региональным альянсом. Альянсом между Северной Америкой и Европой, если будет какое-то расширение, это будут европейские страны. НАТО не станет глобальной организацией по коллективной обороне. Однако отмечу важность сотрудничества НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею».

«Это не НАТО агрессивно расширяется на восток. Нет. Это страны Восточной Европы идут в НАТО. Это их свободное демократическое решение», – отметил также глава блока НАТО.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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