Путин призвал приложить дополнительные усилия для снижения безработицы среди молодежи

Президент России Владимир Путина на расширенном заседании Президиума Госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации» в Великом Новгороде в четверг, 21 сентября, призвал сконцентрировать дополнительные усилия для снижения безработицы среди молодежи, – сообщили в Кремле.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Правительство реализует специальную программу, результатом которой уже стало постепенное, но последовательное снижение молодёжной безработицы – а она, как известно, повыше, чем в целом по стране. На этом направлении надо концентрировать дополнительные усилия, потому что, по всем прогнозам, а они позитивные, ежегодно и на протяжении более чем десятилетия, можно сказать, десяти лет, число молодых людей у нас будет расти».

«К 2030 году по предварительным данным анализа в стране будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20-24-х лет. А в 2035 году – уже 9,7 миллиона, это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. Это, в том числе, конечно, и знаковый результат наших усилий в сфере демографии за прошлые годы. Да и сейчас мы стараемся делать здесь все по максимуму», – отметил Путин.

Великий Новгород, Иван Бабурин

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