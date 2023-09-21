Варшава отказывается передавать Киеву современную военную технику

Президент Польши Анджей Дуда в четверг, 21 сентября, заявил, что техника, которую прекращает использовать польская армия, Украине может быть передана, но отправлять Киеву современные вооружения, закупаемые сейчас, Варшава не намерена, – сообщает телеканала TVN24.

В эфире телеканала Дуда сказал: «Мы подписали контракты с Украиной, в том числе на поставки гаубиц Кrab, и мы это выполняем. У Польши есть и другие соглашения с Украиной, касающиеся боеприпасов и средств разминирования. По мере получения нового оружия из Кореи и США, с наших военных складов будет убираться вооружение находящееся там сейчас. Возможно, на Украину будет переброшена техника, которую прекращает использовать польская армия».

«Но, мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас мы покупаем за миллиарды для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Кому угодно. Мы не будем это оружие передавать, потому что мы покупаем его для того, чтобы модернизировать польскую армию. Я лично буду первым противником передачи этого нового вооружения, такого как новые Abrams, системы Patriot или HIMARS, которое мы сейчас получаем от США или Южной Кореи», – подчеркнул президент Польши.

Варшава, Иван Бабурин

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