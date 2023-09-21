В Белом доме заявили, что в новом пакете помощи дальнобойные ракеты ATACMS Украина не получит

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в четверг, 21 сентября, заявил, что Джо Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут системы для усиления ПВО, но дальнобойных ракет ATACMS в нем не будет, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Салливан сказал: «Чтобы предотвратить такие атаки, какие были сегодня ночью, президент Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи, который включает значительные возможности воздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить своих людей. Такая помощь поможет Украине пережить зиму и сохранить темпы контрнаступления, но ракет ATACMS, которые так долго ждет Украина, там не будет. Однако, президент Байден с обсуждения этот вопрос не снимает».

«В пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS, средства противотанковой борьбы, артиллерии, боеприпасов и кассетные снаряды. Танки Abrams поступят в ближайшие дни и недели, по графику. Однако, оглашать детали из соображений безопасности я не буду», – добавил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»