Франция призвала Баку объявить амнистию сложившим оружие армянам из Нагорного Карабаха

Глава МИД Франции Катрин Колонна на заседании Совбеза ООН в четверг, 21 сентября, призвала Азербайджан объявить амнистию сложившим оружие армянам из Нагорного Карабаха, а также без предусловий восстановить трафик через Лачинский коридор, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава парижской дипломатии сказала: «Азербайджан должен здесь и сейчас предоставить ощутимые гарантии армянам в Нагорном Карабахе. Он должен добровольно пообещать не применять и не угрожать применением силы. Он должен обеспечить амнистию силам, которые согласились на прекращение огня и сложили оружие. Он должен восстановить без предусловий и промедлений трафик через Лачинский коридор. Без таких гарантий решение найдено быть не может».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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