МИД РФ: Роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе не имеет альтернативы

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по Нагорному Карабаху в четверг, 21 сентября, заявил о безальтернативности роли российских миротворцев, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Для России абсолютным приоритетом является недопущение возобновления боевых действий и разрешение ситуации в политико-дипломатическом поле. Российская Федерация продолжает играть ведущую роль в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном и, как никто другой заинтересована в разрешении кризиса в Нагорном Карабахе. Безальтернативна и роль в регионе российского миротворческого контингента. …Именно при активном посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий и начале переговоров между представителями армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана».

«Несмотря на непростую ситуацию, российский миротворческий контингент продолжает добросовестно выполнять поставленные задачи и делать все возможное для защиты мирного населения. Благодаря миротворцам из наиболее опасных районов были эвакуированы, получили защиту и медицинскую помощь порядка пяти тысяч человек, в том числе, около тысячи детей. Российские миротворцы в очередной раз приняли на себя удар при выполнении своего долга. В результате обстрела погибли пятеро российских военнослужащих».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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