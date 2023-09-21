У американских дипломатов будут проблемы при посещении заключенных в России, если у российских возникнут подобные сложности в США

Посол России в США Анатолий Антонов после посещения граждан РФ в федеральном административном центре содержания под стражей в Бруклине в четверг, 21 сентября, заявил, что проблемы, создаваемые дипломатам с посещением россиян в тюрьмах США, приведут к появлению аналогичных сложностей у американской стороны в России, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами российский дипломат сказал: «Американцы очень любят слово «взаимность». Так вот, как только у нас будут возникать проблемы с посещением россиян в тюрьмах здесь, такие же проблемы появятся у американцев в Москве».

Антонов сообщил, что посетил в бруклинской тюрьме Дмитрия Украинского, Анатолия Легкодымова и Вадима Конощенка, с каждым из которых ему «удалось провести почти часовую беседу в присутствии консульских работников. В ближайший понедельник российские дипломаты обратятся в Госдепартамент. Мы напишем ноту с требованием для того, чтобы обеспечивали нашим россиянам квалифицированную медицинскую помощь. От заключенных поступают жалобы на зрение, зубную боль, проблемы с желудком. Все это следствие некачественных продуктов, отсутствия нормальных витаминов, да и нормальной жизни, которой лишены наши граждане».

Следует напомнить, что Дмитрия Украинского обвиняют в хищении средств граждан США с последующей легализацией их в Таиланде. Анатолия Легкодымова подозревают в отмывании денег через криптобиржу. Вадима Конощенка обвиняют в незаконной закупке электроники для российского ВПК.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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