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Пятница, 22 сентября 2023, 02:15 мск

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Байден пообещал Зеленскому доставить танки на Украину на следующей неделе

Фото из архива официального сайта президента Украины

Президент США Джо Байден в четверг, 21 сентября, пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме доставить танки Abrams на Украину уже следующей неделе, – сообщают СМИ.

Джо Байден по итогам встречи с Зеленским сказал: «Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения. В новый пакет военной помощи также войдет вторая батарея ПВО MIM-23 Hawk со стабильной ежемесячной доставкой дополнительных этих и других систем в течение зимы. В новый транш также войдут пусковые установки и системы перехвата. Первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину уже на следующей неделе».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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