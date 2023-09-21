Армения запросила направить в Нагорный Карабах миротворцев с мандатом ООН

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе в четверг, 21 сентября, призвал направить в регион миссию для оценки ситуации, а также миротворцев с мандатом Всемирной организации, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из зала заседаний Совбеза.

В ходе своего выступления глава армянского МИДа сказал: «Я призываю Совет безопасности продемонстрировать свой авторитет, предприняв следующие срочные меры: осудить возобновление боевых действий и удары по гражданским поселениям и инфраструктуре, потребовать полного исполнения обязательств по международному гуманитарному праву, в том числе тех, что касаются защиты мирных граждан, немедленно направить в Нагорный Карабах миссию ООН, составленную из сотрудников различных агентств, для мониторинга и оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и обстановки в сфере безопасности».

«Необходимо обеспечить возможности для создания уполномоченных ООН миротворческих сил для поддержания стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе. Миротворцы с мандатом ООН смогут обеспечить стабильность и безопасность в Карабахе», – подчеркнул Мирзоян и добавил: «Мы считаем, что эти атаки продолжатся и дальше, если не будет предпринято четких международных действий».



Нью-Йорк, Иван Бабурин

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