Зеленский анонсировал совместное с США производство систем ПВО

Украина договорилась с США о совместном производстве систем ПВО и другого оружия. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам визита в Вашингтон. Он назвал эту договоренность «новым уровнем единства» с США.

Как отметил Зеленский, Украина и США создадут совместную оборонную экосистему, в рамках которой будут производить необходимые вооружения, чтобы «вместе еще больше укрепить свободу и защиту жизни».

«Украина и Соединенные Штаты будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем. Готовим промышленную базу, чтобы производить системы ПВО и другую необходимую военную продукцию», – написал он в Telegram. Зеленский добавил, что в рамках общего проекта появится новая промышленная база и рабочие места.

Он назвал «историческим событием» совместное с США производство в оборонной промышленности. «Это будет иметь глобальные положительные результаты», – полагает он.

Ранее президент США Джо Байден по итогам переговоров с Зеленским в Вашингтоне заявил, что первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину уже следующей неделе.

Также стало известно, что в рамках нового пакета американской военной помощи на $325 млн Киев получит вторую батарею системы ПВО Hawk, а также кассетные боеприпасы, снаряды для HIMARS, противотанковые вооружения.

Киев, Наталья Петрова

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