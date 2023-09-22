Лавров подарил генсеку ООН книгу о преступлениях украинских неонацистов

Министр иностранных дел России РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН передал генсеку Всемирной организации Антониу Гутеррешу книгу Максима Григорьева и Дмитрия Саблина «Украинские преступления против человечности (2022-2023)».

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в книге, подаренной Лавровым Антониу Гуттеришу «представлены свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. О них рассказывают люди, непосредственно пострадавшие от действий украинских войск, в том числе родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы ВСУ, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам».

«Книга представляет собой промежуточные результаты работы Международного общественного трибунала. Все собранные доказательства будут использованы на процессах о преступлениях украинских неонацистов», – сказал один из авторов книги Максим Григорьев.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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