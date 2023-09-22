СМИ узнали о возможной передаче Киеву партии американских дальнобойных ракет ATACMS

Соединенные Штаты близки к решению передать Киеву небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS с боеголовками в кассетном исполнении, – сообщает в пятницу, The Washington Post

Издание со ссылкой на источники пишет: «США близки к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, только оснащенных кассетными бомбами, а не одиночной боеголовкой. Этих снарядов у США больше, чем одиночных версий ATACMS. Они считаются менее современным оружием. Дискуссии о передаче Украине таких ракет уже перешли на уровень комитета руководителей разных ведомств. Дальше – решение за президентом США Джо Байденом».

В свою очередь, телеканал NBC News сообщает, что президент США Джо Байден сказал Владимиру Зеленскому, что готовится передача небольшой партии оперативно-тактических ракет ATACMS.

«Три чиновника и один представитель конгресса сообщили, что президент Байден сказал Владимиру Зеленскому, что США предоставят малое количество дальнобойных ракет», – говорится в материале NBC News.

Вашингтон, Иван Бабурин

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