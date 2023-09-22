Будапешт заявил о готовности встретиться с Киевом в суде

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 22 сентября, заявил, что, если Киев обратится в суд по поводу запрета на ввоз украинского зерна, Будапешт будет готов отстаивать свои интересы, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Сийярто сказал: «Украинцы хотели бы распространять свое зерно на рынке стран Центральной Европы, и мы должны защищать свои национальные интересы. В первоначальной договоренности ничего не говорилось о доставке украинского зерна на рынки Центральной Европы с целью их разрушения. Договоренность была об обеспечении транзита, поэтому мы обеспечиваем транзит. Мы готовы отстаивать свои интересы и вступим в этот юридический спор, если Украина решит подать на нас в суд».

Будапешт, Иван Бабурин

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