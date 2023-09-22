СМИ: Украина и ее западные партнеры не готовы к изнурительной войне на истощение

Украина и ее западные партнеры начали понимать, что им грозит изнурительная война, к которой они не готовы, поэтому необходимо изменить государственный курс в отношении военной стратегии и экономики, – сообщает в пятницу, 22 сентября, издание The Economist.

В материале британского журнала говорится, что «рассчитывать на скорый прорыв обороны россиян было бы ошибкой, просить о прекращении огня или мирных переговорах – бессмысленно. При этом, если прекратить боевые действия, то можно потерять страну. …И Украина, и ее западные сторонники начинают понимать, что это будет изнурительная война на истощение, но, к сожалению, Украина к этому не готова, как и ее западные партнеры. Они по-прежнему сосредоточены на контрнаступлении».

«Необходимо переосмыслить военную стратегию Украины и то, как управляется ее экономика. Вместо того, чтобы стремиться «победить», а затем восстанавливаться, целью должно быть обеспечение того, чтобы Украина имела выносливость для ведения длительной войны и могла процветать несмотря на это», – пишет The Economist и добавляет: «Слишком много разговоров об Украине строятся вокруг «окончания войны». Это необходимо изменить. Молитесь о скорейшей победе, но планируйте долгую борьбу!»

Лондон, Иван Бабурин

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