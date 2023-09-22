Ополченцы из Нагорного Карабаха начали разоружаться

Министерство обороны России в пятницу, 22 сентября, сообщило, что под контролем российских миротворцев вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие и военную технику.

В сообщении, опубликованном в информационном бюллетене минобороны, говорится: «Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 тыс. боеприпасов».

«Более 800 мирных жителей остаются в расположении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге. Всего доставлено свыше 50 тонн продовольствия», – сообщили также в российском оборонном ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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