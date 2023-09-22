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Пятница, 22 сентября 2023, 22:06 мск

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Небензя объяснил, почему страны Африки заинтересованы в сотрудничестве с Россией

Василий Небензя Фото: media.un.org

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в пятницу, 22 сентября, заявил, что страны Африки заинтересованы в сотрудничестве с Россией, потому что ее принцип: «африканским проблемам – африканские решения», – сообщает RT en français.

В комментарии корреспонденту телеканала российский дипломат сказал: «Не надо навязывать африканцам рецепт того, как им жить, а лучше помочь им сделать так, как они сами хотят. Например, ситуация с отказом посла Франции уезжать из Нигера по решению МИД страны – это абсурд. Это было вопиющее нарушение суверенитета страны, в которой пребывает твой посол».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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