Россия планирует денонсировать конвенцию о защите национальных меньшинств

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, 22 сентября, подписал постановление правительства РФ, в котором президенту России Владимиру Путину предлагается денонсировать Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств.

В документе, опубликованном на официальном сайте нормативных и правовых актов, говорится: «В соответствии со статьей 36 Федерального закона «О Международных договорах Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет: Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, подписанной от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 г.»

Напомним, что в марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы, поскольку, как говорилось в заявлении РФ, «государства НАТО и Евросоюза последовательно превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура».

Москва, Иван Бабурин

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