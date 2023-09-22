Канада пообещала Киеву почти 500 миллионов долларов и танки Leopard 2

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления перед парламентом страны, собранным по случаю визита Владимира Зеленского в пятницу, 22 сентября, заявил, что в течение трех лет Оттава выделит Украине 650 миллионов канадских долларов (482 млн. долларов США) на военную и медицинскую автомобильную технику, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Трюдо сказал: «Я четко заявил, что наше правительство будет помогать Украине столько, сколько будет необходимо… Мы будем предоставлять долгосрочные меры помощи Украине. Речь идет о 650 млн. долларов за три года. Это на бронированные машины, а также специальные машины санитарной эвакуации, которые будут построены в провинции Онтарио. Канада также будет направлять инструкторов для F-16, чтобы Украина могла максимально эффективно пользоваться этими самолетами».

В свою очередь, телеканала CTV News сообщил, что «в связи с взятыми в июне обязательствами, Канада в рамках выделенных денег предоставит Киеву больше танков Leopard 2, а также обязуется помочь в техническом обслуживании в Польше бронетехники, предоставленных союзниками ранее».

Оттава, Иван Бабурин

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