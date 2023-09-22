Оттава ввела санкции против нескольких десятков российских физических и юридических лиц

МИД Канады в пятницу, 22 сентября, объявил о введении новых санкций против 42 физических и 21 юридических лиц из России по причине их причастности «к поддерживаемой Кремлем незаконной и насильственной массовой депортации украинских детей, российской дезинформации и ядерного сектора РФ», – сообщают СМИ.

Под канадские ограничения попали следующие институты и публичные организации: Фонд исследований глобальной политики; Издание «Комсомольская Правда»; Российское географическое общество; Московский государственный институт международных отношений; Национальный комитет по исследованиям БРИКС; Российский институт стратегических исследований; Центр поддержки и развития общественной инициативы «Креативная дипломатия»; Университет «Высшая школа экономики»; Российский совет по международным делам; Клуб «Валдай; ПАО «Ковровский механический завод»; Молодая гвардия «Единой России»; «Юнармия».

Кроме того, под санкции Оттавы подпали: ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Россотрудничества Евгений Примаков, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин, Василий Кашин, омбудсмен по правам ребенка в Якутии Туяара Васильева, Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, детский омбудсмен в Ханты-Мансийском автономном округе Людмила Низамова, глава Республики Мордовия Артем Здунов, начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный, председатель Молодой Гвардии «Единой России» Антон Демидов, советник главы «ДНР» по правам ребенка Элеонора Федоренко, руководитель «Россотрудничества» Евгений Примаков.

Оттава, Иван Бабурин

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