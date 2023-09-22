Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу, 22 сентября, заявил, что предостерегает главу киевского режима Зеленского от дальнейших оскорблений поляков, как он это сделал во время выступления с трибуны Генассамблеи ООН, – сообщает Польское агентство печати РАР.

Агентство пишет, что Моравецкий заявил следующее: «Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки этого не допустят. И защита польского доброго имени – это не только мой долг и честь, это важнейшая задача правительства республики. В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы».

Варшава, Иван Бабурин

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