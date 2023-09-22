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Суббота, 23 сентября 2023, 01:20 мск

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Египет опроверг информацию об отказе закупать российскую пшеницу

Первый помощник министра снабжения Арабской Республики Египет Ибрагим Ашмави в пятницу, 22 сентября, заявил, что сообщения о том, что его страна отказалась от закупок российской пшеницы, не соответствуют действительности, – передает телеканал RT Arabic.

Комментируя ранее распространенную агентством Bloomberg информацию о том, что Египет решил приобрести почти полмиллиона тонн пшеницы у Франции и Болгарии из-за того, что Москва из-за расхождений в цене якобы заблокировала свои поставки зерна, Ибрагим Ашмави сказал: «Сообщение совершенно не соответствует действительности. Торговые отношения между Египтом и Россией идут гладко».

Каир, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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