Лавров гарантировал Венгрии продолжение поставок нефти и газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН с Сергеем Лавровым в пятницу, 22 сентября, заявил, что российский министр иностранных дел гарантировал ему продолжение Россией поставок нефти и газа венгерской стороне, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Сийярто сказал: «Сейчас я снова получил гарантии, подтверждение гарантий от министра Лаврова о том, что поставки продолжатся в соответствии с рамками контрактов».

Кроме того, глава венгерской дипломатии сообщил, что 11-13 октября посетит Москву, где обсудит энергетические вопросы с российским вице-премьером Александром Новаком.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»