Сальдо стал губернатором Херсонской области

Депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо губернатором региона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

До этого Сальдо был временно исполняющим обязанности главы Херсонщины. На эту должность он был назначен 4 октября прошлого года.

Сальдо уже принес присягу и вступил в должность. «Огромное спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и представление моей кандидатуры, а депутатам – за ее поддержку», – отметил он. На торжественной церемонии присутствовал первый зампуководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сальдо был выдвинут на пост губернатора от «Единой России». Помимо него на эту должность претендовали бизнесмен Иван Шумаков (ЛДПР) и сотрудник областной администрации Игорь Щепелин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

Порядок избрания губернатора региона областная дума утвердила на первом заседании в среду, 20 сентября. Согласно ему, президент РФ представляет кандидатуры для рассмотрения парламентом, а тот избирает главу на пять лет.

Геническ, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»