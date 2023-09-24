В ДНР ввели комендантский час, военную цензуру и запретили митинги

В Донецкой народной республике введен комендантский час по будням с 23:00 до 04:00. Указ об этом, подписанный главой ДНР Денисом Пушилиным 18 сентября, опубликован и вступил в силу сегодня, 24 сентября.

«Установить на территории Донецкой народной республики запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов», – говорится в тексте документа.

Запрет не распространяется на сотрудников органов власти и организаций, несвоевременное осуществление деятельности которых может повлечь негативные последствия, в том числе работников, задействованных в бесперебойном снабжении продуктами, ремонтных и восстановительных работ, обеспечении безаварийной работы предприятий.

Ограничительная мера введена в соответствии с указом президента РФ и федеральным законом о военном положении «в целях обеспечения режима военного положения, осуществления мероприятий по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями». Напомним, указом президента РФ от 19 октября 2022 года было введено военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

С понедельника по пятницу с 23:00 до 4:00 также ограничено движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального пропуска, а также такси.

Также в ДНР запрещено проведение собраний, митингов, шествий и других массовых мероприятий за исключением разрешенных Оперативным штабом по реагированию на военные угрозы в ДНР.

Помимо этого, в регионе введена военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Порядок по вопросу контроля за военной цензурой разработают УФСБ по региону, республиканские Минсвязи и Мининформ.

Кроме того, в государственных органах, органах военного управления и местного самоуправления предписано ввести дополнительные меры по усилению режима секретности.

Согласно документу, в ДНР также усилят охрану общественного порядка, а также охрану военных, важных государственных, инфраструктурных и транспортных объектов.

Донецк, Наталья Петрова

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