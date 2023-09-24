Руководители Италии, известные политики и папа римский простились с Джорджо Наполитано

В здании Сената Италии в воскресенье проходит гражданская панихида по бывшему итальянскому президенту Джорджо Наполитано, который скончался 22 сентября в Риме на 99-м году жизни после продолжительной болезни.

Дань уважения экс-президенту отдали нынешний глава итальянского государства Серджио Маттарелла, премьер-министр Джорджия Мелони и многие другие политические деятели страны, среди которых лидер «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте, секретарь Демократической партии Элли Шляйн и бывший премьер-министр Марио Драги, а также папа римский Франциск, сообщают итальянские СМИ .

Прощание с Наполитано продолжится в понедельник. Палата, где установлен гроб с телом политика, будет открыта для всех с 10:00 до 16:00. В вторник состоятся государственные похороны бывшего президента. В этот день будет объявлен национальный траур. Траурная церемония начнется в зале заседаний Палаты депутатов, которую Наполитано возглавлял в 1992-1994 годах. Прямую трансляцию похорон будет осуществлять телеканал Rai 1. Траурная церемония будет также транслироваться на больших видеоэкранах, которые установят в этот день на площади Парламента в Риме.

Как отмечает итальянская пресса, почетному президенту и пожизненному сенатору будут отданы государственные почести. Во всех государственных учреждениях и диппредставительствах Италии в знак траура со вчерашнего дня приспущены итальянские и европейские флаги.

Джорджо Наполитано был членом Коммунистической партии Италии, в годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления. Он занимал пост главы государства с 2006 по 2015 год. В 2013 году Наполитано стал первым в истории Италии президентом, которого переизбрали на второй срок. Он ушел в отставку досрочно по возрасту в 2015 году, когда ему было 89 лет.

Президент России Владимир Путин в субботу, 23 сентября, выразил соболезнования итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи со смертью Наполитано. В годы президентства Наполитано неоднократно встречался с Путиным. Он также посещал Россию в 2008 году.

Президент РФ назвал Наполитано выдающимся государственным деятелем и настоящим патриотом Италии. Путин отметил, что бывший итальянский лидер мужественно сражался с фашизмом в рядах Сопротивления, после чего многие годы служил Италии, в том числе на посту президента. Глава российского государства отметил, что Наполитано «по праву пользовался искренним уважением соотечественников и большим международным авторитетом». «Мне посчастливилось неоднократно общаться с этим замечательным человеком и я навсегда сохраню светлую память о нем», – добавил Путин.

Рим, Наталья Петрова

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