Эфиопия полностью запретила туристам вывозить кофе

Посольство России в Эфиопии в понедельник, выпустило предостережение для авиапассажиров, что Аддис-Абеба официально заявила о временном запрете вывоза кофе из страны в любых количествах, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале посольства России в Эфиопии, говорится: «В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах. При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию».

Аддис-Абеба, Иван Бабурин

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